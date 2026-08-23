«Акрон» — «Крылья Советов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов».

Ставка: «Акрон» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.97.

«Самарское дерби, важнейшая игра. К ней «Акрон» и «Крылья Советов» подходят в разном состоянии. «Акрон» провалил старт сезона при Срджане Благоевиче, и тренеру пришлось уже по ходу чемпионата модифицировать игру. Помним, как команда начинала практически без обороны: с попыткой играть через доминирующее владение и высокую линию. Но с составом, который есть у Благоевича, это сочеталось плохо.

Поэтому он стал искать баланс и играть более приземлённо. Это уже принесло результат. С тройного выезда в Москву «Акрон» привёз две ничьих в матчах с «Локомотивом» и «Родиной», а потом ещё и неожиданную кубковую победу над ЦСКА. Конечно, это влияет на психологию команды. «Акрон» постепенно обретает баланс, ищет себя и выглядит уже не так хаотично, как на старте.

У «Крыльев», наоборот, идёт серия неудач. Кубковую игру с «Зенитом», где были смешанные составы и поражение по пенальти, можно вынести за скобки. А вот в чемпионате были матчи с «Балтикой» и махачкалинским «Динамо», и оба закончились поражениями. Особенно показательна игра с «Балтикой»: калининградцы просто перекусили «Крылья» и лишили их пространства. А это сейчас главный способ бороться с нынешней Самарой — не дать ей разбежаться и убежать в свободные зоны.

Плюс есть кадровые потери. Главная — уход Бабкина в «Локомотив». Да, на замену приехал Горшков, которого в Самаре могут использовать в центре поля, хотя уезжал он из «Крыльев» как крайний защитник. Но отсутствие Бабкина всё равно скажется: это ключевой игрок центра поля, и безболезненно такая потеря пройти не может. Плюс не будет Джеффри Чинеду, который получил красную карточку.

В такой ситуации фаворитом мне видится скорее «Акрон». Да, «Крылья» будут искать пространство и пытаться убегать в свободные зоны. Но, думаю, Благоевич достаточно хорошо изучил соперника и постарается этого пространства самарцев лишить. Команды сейчас находятся в противофазе: «Акрон» выбирается из провального старта, а «Крылья» после потерь и поражений выглядят уязвимо. Поэтому мне нравится вариант с тем, что «Акрон» не проиграет. А с учётом состояния команд глубокого «низа» я здесь не вижу, так что к этому можно добавить тотал больше 1.5. Связка «Акрон» не проиграет и тотал больше 1.5 выглядит хорошей комбинированной ставкой», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».