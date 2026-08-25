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«Лион» — «Фенербахче»: коэффициенты на матч Лиги чемпионов

«Лион» — «Фенербахче»: коэффициенты на матч Лиги чемпионов
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26 августа состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Лион» — «Фенербахче». Игра пройдёт во Франции на стадионе «Групама».

Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 1:1. Победитель противостояния выйдет в общий этап Лиги чемпионов.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лиона» предлагается с коэффициентом 1.96. Победа «Фенербахче» оценивается коэффициентом 3.79. Ничейный исход можно найти в линии за 3.58.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

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