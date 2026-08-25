«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч 25 августа

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.96.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 25 августа 2026, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» на домашнем турнире проиграл два матча из трёх, обыграв лишь «Барыс», но не стоит придавать уж слишком большое значение результатам Кубка Республики Башкортостан. Первые игры предсезонки были, можно считать, полем для экспериментов, вот и главный тренер уфимцев Виктор Козлов вдоволь использовал его для проверки глубины состава. На мемориал Ромазана «Салават» возьмёт пять пятёрок, так что ростер будет приближен к основному.

«Трактор» же сыграл всего один матч под руководством нового главного тренера Скотта Гордона — в Екатеринбурге челябинцы уступили в овертайме «Автомобилисту» (3:4 ОТ). При этом игра команды произвела приятное впечатление, а дублем отметился канадский новичок Легаре. В составе «Трактора» в предстоящем сезоне будет много молодых игроков, так что вряд ли от команды стоит ждать стабильности. Но очевидно, что скучно с челябинцами не будет.

По ходу турнира в Магнитогорске к челябинцам присоединится звёздный новичок, нападающий Борис Катчук, но вряд ли его стоит ожидать уже в матче с «Салаватом». Впрочем, в любом случае жду результативного хоккея — особенно от уфимцев с их звёздным топ-6 атаки. Ставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».