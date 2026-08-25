«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Дарьи Мироновой на игру мемориала Ромазана

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: ТБ 5 за 1.60.

«Уфимцам не удалось выиграть Кубок домашнего предсезонного турнира КХЛ. В непростой борьбе они уступили «тиграм» 2:3. «Салават Юлаев» и в прошлом сезоне показал, что даже с проблемами в бюджете можно бороться и показывать результат с правильным настроем. Виктор Козлов в летнем интервью рассказал мне о том, что сплочённость и вера друг в друга очень помогала коллективу. «Салават» укрепился Вадимом Шипачёвым с надеждой на его опыт и лидерство, которыми он сможет подтягивать и молодых. Пришёл Александр Алексеев, которому понадобится время для привыкания после Северной Америки.

В руках Козлова здорово раскрывается молодёжь, так что для Александра Жаровского это ещё один шанс на рост и мощное развитие. Большие надежды на Сучкова. Команда отказалась от услуг Кузнецова, Пименова и Василевского. По словам главного тренера, многих молодых просмотрели во время турнира Кубка Республики Башкортостан. Как ни крути, а, учитывая все летние перемены, юлаевцам снова понадобится время для лёгкой перестройки. Они были активны в атаке, но что-то не сработало в обороне, также не вкатились ни Коновалов, ни Вязовой.

«Трактор» прошёл очередные изменения на всех позициях. Несмотря на то что новый главный наставник Скотт Гордон всем доволен, ему всё же нужно дать время на адаптацию, так же как и нам, чтобы понять, в какой хоккей будет играть челябинский клуб. «Трактор» сильно видоизменился. На данный момент ушли девять игроков, не все легионеры приехали, полноценных замен пока не наблюдается. Вратарская линия и защита также пока что вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Поэтому летние турниры — отличный шанс для всех познакомиться и внести коррективы. Челябинцам, к примеру, просто не хватит глубины для равносильной борьбы с вечно давящей «Магниткой». Но в случае с «Салаватом» может получиться напряжённая встреча.

Юлаевцы отправились в Магнитогорск в ином составе, но искоренить проблемы в обороне за ночь невозможно. Оба коллектива пока в процессе ремонта своей игры в защите, что намекает на повышенное количество голов. Поэтому ожидаю, что их будет минимум пять, а может, и больше», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».