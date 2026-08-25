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«Будё-Глимт» — «НЕК Неймеген»: ставки и коэффициенты на матч квалификации Лиги чемпионов

«Будё-Глимт» — «НЕК Неймеген»: ставки и коэффициенты на матч квалификации Лиги чемпионов
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25 августа состоится ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — НЕК. Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2026, вторник. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 1.67. Победа НЕКа оценивается коэффициентом 4.78. Ничейный исход можно найти в линии за 4.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

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