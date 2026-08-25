Гол на 90+4-й минуте игры «Балтика» — «Рубин» принёс клиенту букмекера более 13 млн рублей

Клиент букмекерской компании PARI выиграл крупную сумму по ставке на матч 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Рубин». Он поставил 4 069 500 рублей на ничью с коэффициентом 3.35. Игра получилась для калининградцев очень сложной: пропустив в начале первого тайма, они не могли отыграться вплоть до конца встречи. Положение спас защитник хозяев Сергей Варатынов, который сравнял счёт на 90+4-й минуте. Именно его гол позволил «Балтике» забрать одно очко, а игроку — многомиллионный выигрыш.

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Спартак» — «Зенит». На эту встречу пришлось 26% от общего оборота пари на события 5-го тура. Вторым по объёму принятых ставок стал матч ЦСКА — «Локомотив» (более 19%), а третьим — «Балтика» — «Рубин» (около 13%). Меньше всего ставок было принято на встречи «Акрон» — «Крылья Советов», «Факел» — «Оренбург» и «Ахмат» — «Ростов».

Наиболее прибыльным для букмекеров был матч «Спартак» — «Зенит»: большинство игроков ждали победы петербуржцев или ничьей. Кроме того, PARI получила крупную прибыль на играх «Факел» — «Оренбург» и «Динамо» — Махачкала «Краснодар». В свою очередь, клиенты PARI успешно прогнозировали развитие событий в играх «Ахмат» — «Ростов», «Динамо» Москва — «Родина» и особенно «Балтика» — «Рубин».