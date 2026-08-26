Названы шансы мадридского «Реала» победить «Реал Сосьедад»

26 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.44. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 7.35. Ничейный исход можно найти в линии за 5.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.