«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 за 2.30.

«Чемпионат Испании, матч двух «Реалов»: «Реал» Мадрид против «Реала Сосьедад». Для Жозе Моуринью это первая домашняя игра. Это официальный матч 1-го тура, но для «Реала» он станет вторым.

Первая игра на выезде получилась очень тяжёлой, но победа есть, и это самое главное. Карлос Эспи вышел и спас мадридский «Реал», хотя в матче против «Эспаньола» команда выглядела неплохо, особенно во втором тайме, когда моментов было предостаточно. Мбаппе хорош, Винисиус продолжает истерить и апеллировать к арбитрам. В общем, у Жозе мало что изменилось. Изменился состав, потому что линия обороны практически полностью обновилась. В матче с «Эспаньолом» было два новых игрока в центре обороны: Хёйсен и Конате. Кукурелья и Диоманде вышли только на замену во втором тайме.

«Реал» пока не назвать сырым, но команда строится. «Реал Сосьедад» прошлый сезон провёл неплохо, но начал новый не лучшим образом. Начинать сезон с двух выездов подряд — в Севилью к «Бетису» и в Мадрид к «Реалу» — такое себе. В первом матче «Реал Сосьедад» проиграл 0:1. Захарян вышел на замену за три минуты до конца, Оярсабаль тоже вышел только со скамейки.

Мне кажется, «Реал Сосьедад» ещё будет добирать по ходу сезона, но уже не в матче с мадридским «Реалом». Поэтому фаворитом выглядит «Реал». Первый домашний матч для Моуринью чрезвычайно важно выиграть, многие придут посмотреть, как изменился «Реал». Думаю, индивидуальное мастерство мадридцев здесь сыграет свою роль.

В предыдущие годы они то играют «низы», то играют «верхи», поэтому здесь сложно разглядеть какую-то динамику и стабильность. Но дома «Реал» достаточно часто неплохо играет против «Реала Сосьедад». Пока идет построение игры, и всё-таки в атаке команда смотрится не так предпочтительно, как в обороне. Поэтому мой прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад», 1-й тур чемпионата Испании, — победа мадридского «Реала» и тотал меньше 3.5 за коэффициент 2.30.

Я бы ещё, может быть, подстраховался и взял победу «Реала» и тотал меньше 4.5, но тут уже каждый сам решает, что думает по поводу этой встречи. Поэтому я останавливаюсь на варианте победы «Реала» и тотала меньше 3.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».