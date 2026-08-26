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«Локомотив» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на матч в Омске

«Локомотив» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на матч в Омске
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 4.5 за 2.30.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
26 августа 2026, среда. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Жафяров, Митякин) – 11:21 (5x4)     1:1 Емельянов (Елесин, Берёзкин) – 23:32 (5x5)     2:1 Сурин (Мисюль, Котков) – 23:41 (5x5)     3:1 Дудоров (Кузин, Пустовой) – 36:55 (5x5)     4:1 Каюмов (Емельянов) – 48:20 (5x5)     4:2 Белозёров (Митякин) – 54:26 (5x5)    

«Кубок Блинова стартует в Омске, и для «Локомотива» это первый выезд нового сезона. Да, пока только предсезонка, но всё равно есть ощущение возвращения чемпиона в рабочий режим. Тем более Егор Сурин уже записывал кружочек из самолёта: двукратный обладатель Кубка Гагарина снова едет на турнир, где впереди нормальная проверка перед сезоном.

У «Локомотива» летом уже было два контрольных матча дома — и оба завершились победами 2:1. Сначала против «Торпедо» по буллитам, потом против «Северстали» уже в основное время. Понятно, что по таким играм далеко идущие выводы делать сложно: составы смешанные, много молодых и разные нагрузки. Но сам «Локомотив» остаётся «Локомотивом» — системной и взрослой командой, которая даже в августе умеет играть через порядок.

«Нефтехимик» тоже уже провёл контрольный матч — обыграл «Нефтяник» 4:2. Игорь Гришин после игры как раз говорил, что матч дал хорошую пищу для размышления: начали с хорошим движением, но во второй половине появился брак в передачах, а соперник временами перехватывал инициативу. То есть и там пока всё ещё в стадии поиска сочетаний и состояния.

Честно, здесь довольно трудно подобрать идеальный вариант. Победа «Локомотива» котируется низко, тотал больше пяти шайб тоже выглядит не без риска: ярославцы в первых матчах играли низко, и не факт, что команды сразу раскроются. Но это уже турнир в Омске, график непростой, составы могут быть ближе к рабочим, а «Нефтехимик» вряд ли будет просто сушить матч. Поэтому беру наиболее понятный для себя сценарий: «Локомотив» как фаворит забирает игру, а по голам команды всё-таки доберутся хотя бы до пяти шайб», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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