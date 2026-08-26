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АЕК — «Левски»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов

АЕК — «Левски»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов
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26 августа состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов АЕК Афины — «Левски». Игра пройдёт в Афинах на стадионе «АЕК Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 0:0. Победитель противостояния выйдет в общий этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2026, среда. 22:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Не начался
Левски
София, Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу АЕКа предлагается с коэффициентом 1.56. Победа «Левски» оценивается коэффициентом 6.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

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