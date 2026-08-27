ЦСКА — «Спартак»: букмекеры оценили шансы в матче Кубка мэра Москвы

27 августа состоится матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Спартак». Игра пройдёт в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

В 2026 году турнир впервые соберёт восемь клубов КХЛ, а ЦСКА и «Спартак» попали в одну группу с «Ак Барсом» и минским «Динамо».

Букмекеры не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.45. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 2.60. Ничейный исход в основное время можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.20. Тотал меньше 5 шайб можно найти примерно за 1.85.