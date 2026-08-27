«Ференцварош» — «Трабзонспор»: стали известны шансы команды Салаха

27 августа состоится ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Ференцварош» — «Трабзонспор». Игра пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

В первой игре венгерский клуб победил со счётом 1:0.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ференцвароша» предлагается с коэффициентом 2.30. Победа «Трабзонспора» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.