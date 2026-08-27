«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на матч Ла Лиги

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: сухая победа «Барселоны» за 2.10.

«Бильбао не может забить «Барсе» уже пять матчей подряд. Поэтому первая ставка — сухая победа «Барселоны». Причем в четырёх встречах из пяти каталонцы обыграли «Атлетик» минимум в два гола (5:0, 4:0, 3:0 и 2:0), поэтому второе — минусовая фора «Барсы» (-1,5). И третье — «Барселона» выиграет оба тайма.

Думаю, что она камня на камне не оставит от «Атлетика». И «Барселона» в порядке с доступными игроками после отпуска, и Бильбао проиграл в первом туре 1:3 и неважно себя чувствовал. Опять будет 4:0 или 5:0 в пользу каталонцев», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».