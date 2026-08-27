«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 1.64.

«Футбол возвращается на «Камп Ноу». Это первый матч нового сезона на, в скором времени, самом большом стадионе Европы. Правда, ему ещё предстоит уйти на реконструкцию в середине этого сезона.

«Барселона» принимает «Атлетик» — исторически важного соперника, матч между двумя командами, которые никогда не вылетали из Примеры. «Барселона» прекрасно начала чемпионат, выиграв у «Эльче» 5:0. «Эльче» совсем развалился и позволил каталонцам создать уйму голевых моментов. Очень хорошо проявили себя новички «Барселоны» — и Адейеми, и Гордон. В общем, «Барселона» в порядке и может забивать много, даже номинально без «девятки».

Но пока «Барселона», как мы убедились в матче с «Эльче», и без центрального нападающего способна много забивать. Тем более что при Унаи Симоне в воротах «Атлетика» всегда есть опасность голов из ничего. В первом матче сезона с «Севильей» на 15-й минуте Унаи Симон, обладатель рекордной сухой серии в истории чемпионатов мира, легендарный вратарь чемпионов мира, подарил «Севилье» гол, отдав идиотский пас сопернику, хотя можно было в 359 случаях из 360 отдать куда-нибудь в нормальное место. Фантастика. Недолго держался.

Кроме того, в том самом матче с «Севильей» у «Атлетика» на 11-й минуте было удаление, и команда осталась вдесятером. Во многом поэтому она и проиграла 1:3.

Сейчас мне кажется, что, во-первых, «Барселона» в состоянии забить много «Атлетику». Во-вторых, сам «Атлетик» тоже может забить, поскольку оборона «Барселоны» в начале сезона совсем не безгрешна, идёт только притирка между футболистами и новыми игровыми сочетаниями. В общем, изменения есть, и всё это благоволит голам.

Поэтому я поставлю на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5. Потому что и «Барса» может забить три, и «Атлетик» запросто может забить, и в таком случае для нашей ставки подойдёт победа 2:1.

Вообще же Барселона хорошо играет против «Атлетика». В пяти последних матчах «Барселона» одержала пять побед над басками с общим счётом 15:0. В среднем «Барселона» забивает по три гола за игру. Трёх нам хватит для победы этой ставки. Такой мой прогноз на игру», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».