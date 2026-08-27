«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Испании

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 1.76.

«Разница в классе между действующим чемпионом Испании и середняком, провалившим старт, колоссальна. «Барселона» уже разогналась, разгром «Эльче» 5:0 — лишь подтверждение отличной формы и сумасшедшей атакующей мощи. «Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч и чувствует себя хозяином положения. Оборона гостей слишком уязвима для быстрых атак каталонцев, а стандарты только добавят проблем. «Барса» на родном поле в первой игре обязана задать тон всему сезону, ждать скучной игры не стоит. Предполагаю уверенную победу хозяев через «верх», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».