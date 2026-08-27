«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 1.70.

«Супервывеска. Думаю, игра тоже должна получиться супер. Два больших клуба встречаются уже в начале чемпионата, это всегда интересно. «Барселона» первую игру провела мощно: разгромила «Эльче» и сразу показала, в каком настроении начинает сезон. После такого понятно, почему её считают фаворитом.

«Барселона» сейчас — один из главных претендентов на все победы во всех турнирах, какие только будут. Если в прошлом году ещё можно было говорить, что у команды где-то есть вопросы, сейчас, думаю, они будут претендовать на всё. Состав сильный, скамейка есть, футболистов много, и это очень важно на длинной дистанции.

Конечно, фаворитом в этой игре для меня всё равно будет «Барселона». У неё больше качества впереди, больше вариантов, больше игроков, которые могут решить эпизод. Когда команда в таком состоянии, остановить её очень непросто, особенно если она быстро забивает и начинает чувствовать уверенность.

Но легко не будет. «Атлетик» умеет играть против «Барселоны», умеет терпеть, бороться, навязывать свой футбол и цепляться за результат. Это команда с характером, и против неё нельзя выходить расслабленным. Поэтому жду тяжёлый матч, но всё равно победу «Барселоны» и много голов. Думаю, счёт будет где-то 2:1 или 3:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».