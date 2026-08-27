«Трактор» — «Амур»: прогноз Артура Хайруллина на матч мемориала Ромазана

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Трактор» — «Амур».

Ставка: ТБ 5 за 1.70.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 27 августа 2026, четверг. 13:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Первые матчи нового главного тренера «Трактора» Скотта Гордона пока откровенно неудачные — в трёх встречах челябинцы проиграли трижды, в том числе дважды на мемориале Ромазана в Магнитогорске. Большого значения поражениям во время предсезонной подготовки точно придавать не стоит, при этом есть и позитивные моменты.

Пять шайб «Трактора» из шести в прошедших матчах забросил канадский нападающий Легаре, который до этого на профессиональном уровне много никогда не забивал. Но в звене с молодым Александром Рыковым и опытнейшим Михаилом Григоренко, после перерыва вернувшимся на позицию центрфорварда, Легаре выглядит очень уверенно и обнадёживающе. Учитывая не самый громкий по именам состав челябинцев, такое подписание выглядит очевидной находкой. Как и норвежский вратарь Хенрик Хёукеланн.

«Амур» выиграл турнир в Уфе, обыграв всех троих соперников, но в Магнитогорске команду пока преследуют неудачи. Впрочем, за первую игру с «Металлургом» хабаровчане заслуживают похвалы — они отыгрались с 0:2 в третьем периоде и уступили только в овертайме, показав качественный хоккей. А вот во встрече с «Ладой» команда Александра Андриевского выглядела намного хуже. Пока матчи команд в Магнитогорске не получались результативными, но в предстоящей игре поставлю на тотал больше 5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».