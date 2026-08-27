«Ак Барс» — «Динамо» Мн: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка мэра Москвы

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Мн.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.99.

«Ак Барс» на протяжении всего межсезонья удивлял отсутствием громких трансферов, но на днях отличился мощнейшим подписанием — состав казанцев пополнил 34-летний американский нападающий Кевин Хейз, на счету которого более 800 матчей в НХЛ. Габаритный форвард может сыграть и на фланге, хотя его привычная позиция в центре. Теперь линия атаки казанцев выглядит куда убедительнее, пусть и по-прежнему требует усиления. Впрочем, как и оборона.

Минское «Динамо» также находится в поиске усиления, при этом на турнир в Москву не поехало сразу несколько ключевых игроков. Травмированы защитник Ксавье Уэлле и нападающий Алекс Лимож, а защитник Джейк Бишофф и форвард Николя Обе-Кюбель пока не готовы к тому, чтобы выйти на лёд — они подписали контракты с минчанами совсем недавно.

Впрочем, на команду Сергея Брылина на Кубке мэра Москвы в любом случае будет любопытно посмотреть — в её составе будет много молодых игроков. В том числе 20-летний нападающий Арсений Чухраев, который на предсезонке забил уже четыре гола в четырёх матчах. Минчане на домашнем турнире играли очень результативно, так что оборонительного хоккея от них не ждём. Поэтому ставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».