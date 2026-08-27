«Авангард» — «Северсталь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка Блинова

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Авангард» — «Северсталь».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 2.15.

«Авангард» стартовал на Кубке Блинова совсем не так, как хотел бы. Поражение 2:5 от «Сибири» на домашнем турнире — это неприятная история даже для предсезонки. Да, конец августа, составы могут быть разными, тренеры смотрят сочетания, но когда ты играешь в Омске, при своих болельщиках, хочется выглядеть убедительнее.

И как раз поэтому мне кажется, что во втором матче «Авангарду» нужно исправляться. Не в смысле устраивать драму из одного поражения на предсезонке, а просто нормально отреагировать: добавить в движении, сыграть жёстче без шайбы, внимательнее отработать в своей зоне и активнее полезть к чужим воротам.

«Северсталь» — соперник неприятный. Команда Андрея Козырева давно умеет играть быстро, смело и без лишнего уважения к статусу соперника. К тому же для череповчан это первый матч на турнире, так что по свежести у них может быть свой плюс. Но у «Авангарда» уже есть игровая встряска, и после 2:5 с «Сибирью» мотивация должна быть совсем другой.

Жду, что «Авангард» сыграет гораздо собраннее, чем в первой игре. Даже если состав снова будет не самым основным, дома после такого поражения нужно показывать реакцию. При этом полностью закрытого хоккея здесь не жду: «Северсталь» сама любит играть активно, а у омичей должно хватить атакующего ресурса, чтобы не просто победить, но и дотянуть матч хотя бы до пяти шайб», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».