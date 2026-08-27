ЦСКА — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка мэра Москвы

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Ставка: обе забьют больше 1.5 за 1.70.

«Завтра стартует Кубок мэра Москвы — и сразу с нормальной вывески: ЦСКА против «Спартака». Для конца августа это, конечно, матч, где прогнозировать особенно сложно. С одной стороны, дерби есть дерби, даже на предсезонке. С другой — команды только входят в игровой ритм, тренеры смотрят сочетания, распределяют нагрузку и не всегда играют именно на результат любой ценой.

У ЦСКА пока был всего один контрольный матч — с московским «Динамо» без зрителей и без трансляции. Но по счёту и фактуре игра получилась живая — армейцы победили 4:3, а главным героем стал Прохор Полтапов, сделавший хет-трик. Игорь Никитин после матча говорил, что команда соскучилась по игре, а соперник сразу обозначил хороший вектор по скоростям.

У «Спартака» игровой практики больше. Красно-белые уже обыграли «Торпедо» 5:2, затем уступили «Шанхайским Драконам» 1:2 в основное время, но забрали тренировочный овертайм. То есть команда уже прошла через разные сценарии: результативный матч, более вязкую игру, необходимость догонять соперника. Для первого матча на турнире это может быть плюсом.

Не хочу здесь лезть в победителя. ЦСКА выглядит фаворитом по линии, но делать ставку только на это в первом матче Кубка мэра — слишком тонкая история. У «Спартака» больше игрового тонуса, у армейцев есть качество и сильный состав, но пока слишком мало понимания, как именно команды подойдут к турниру.

Зато мне нравится вариант, что обе команды найдут свои голы. В августе хватает ошибок, перестроений и свободных зон, а атакующего ресурса у обеих сторон достаточно. Поэтому беру не общий тотал, а более точный сценарий: и ЦСКА, и «Спартак» забросят минимум по две шайбы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».