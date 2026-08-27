«Андерлехт» — «Кайрат»: прогноз Михаила Моссаковского на матч отбора Лиги Европы

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Андерлехт» — «Кайрат».

Ставка: гол в первые 30 минут за 1.70.

«В первом матче «Андерлехт» одержал крупную победу на выезде. Понятно, что большое влияние на игру оказала красная карточка, которую ещё в первом тайме получил футболист «Кайрата» Широбоков. Но важно и другое: при Виторе Бруно брюссельцы стараются очень ударно проводить стартовые минуты. Иногда это приводит к голам в ворота самого «Андерлехта», но чаще бельгийцы забивают сами.

«Кайрату» забили уже на второй минуте. На второй минуте, например, был гол и в игре с «Хаммарбю». ПАОКу «Андерлехт» забил вообще на первой минуте. Из семи матчей этого сезона только в игре с «Ла Лувьер» в чемпионате не было гола в первые полчаса. Во всех остальных встречах — либо один, либо несколько мячей на стартовом отрезке. Поэтому вероятность быстрого гола в ответной игре тоже выглядит высокой.

«Кайрату» терять нечего. Нужно форсировать события, идти вперёд, искать быстрый гол и пытаться хоть как-то вернуть интригу в противостояние. При счёте 0:3 после первой игры другого сценария у казахстанской команды почти нет. Но и «Андерлехт» по своей привычке должен начать интенсивно, агрессивно, с давлением на чужие ворота. В такой ситуации матч вполне может раскрыться уже в начале.

Поэтому здесь интересно смотреть гол в первые 30 минут. Коэффициент дают достаточно щедрый. Учитывая статус, деньги, турнирную мотивацию и необходимость «Кайрата» рисковать с первых минут, этот вариант выглядит логичным. Жду форсирования событий от гостей и привычного стартового давления от «Андерлехта», а значит, гол в первые полчаса здесь вполне может пройти», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».