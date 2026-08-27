2DROTS — «Муром»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Муром».

Ставка: проход «Мурома» за 2.05.

«2DROTS — команда из медиафутбола, которая уже в пятый раз участвует в розыгрыше Кубка России, так далеко (до третьего круга турнира) доходила лишь раз. Тогда в 2023 году «дроты» дошли до «Химок», лидировавших в Первой лиге. Нынче времена совсем иные, да и подмосковная команда канула в лету, сами же 2DROTS уже давно не побеждают в МФЛ, но по-прежнему получают приглашение для участия в Кубке России от титульного спонсора. В нынешнем розыгрыше позади уже два раунда. В первом особых проблем с «Орлом» «дроты» не испытали, а вот в Саранске с местной командой «Шумбрат» сильнейшего определяли в серии пенальти. 2DROTS били точнее и вышли в следующий раунд.

«Муром» участвует в Кубке России уже давно, но ни разу не доходил до четвёртого раунда, в отличие от своего ближайшего соперника. В нынешнем розыгрыше турнира «Муром» пока преодолел лишь один раунд, где в серии пенальти выяснял отношения с липецким «Металлургом» после унылых 0:0 в основное время. Муромцы били точнее и прошли дальше. В чемпионате при этом тоже есть интрига — «Муром» наряду ещё с четырьмя командами реально претендует на первую строчку. В такой ситуации выступление в Кубке России может быть обузой, но есть нюанс.

Три года назад команды уже встречались, это был самый успешный сезон для 2DROTS. Как можно догадаться, «Муром» тогда они прошли. Более того, «дроты» пусть и пропустили один, но забили трижды и в целом не заметили сопротивления. Профессиональные клубы всё ещё ревностно относятся к медийным и вряд ли просто так решат не использовать шанс на реванш. Уровень команд примерно равен, но именно шанс поквитаться делает для меня «Муром» небольшим, но фаворитом. Поэтому жду, что дальше пройдёт именно «Муром», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».