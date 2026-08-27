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Букмекеры назвали фаворитов Лиги чемпионов после жеребьёвки общего этапа

Букмекеры назвали фаворитов Лиги чемпионов после жеребьёвки общего этапа
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27 августа в Монако состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Аналитики букмекерской компании PARI обновили линию на сильнейший клуб по итогам турнира после того, как все участники узнали своих соперников.

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В прошедшем розыгрыше турнира трофей разыграли «ПСЖ» и «Арсенал», парижане забрали титул второй сезон подряд. Эти же команды, по оценке букмекеров, будут основными претендентами на трофей. Победа французского клуба доступна в линии с коэффициентом 6.00, английского — за 7.00. Если парижане не сделают трофейный хет-трик, сыграет пари за 1.09. На промах лондонцев котировка — 1.07. Выход команды Луиса Энрике в финал доступен за 4.00, коллектива Микеля Артеты — за 4.50. В топ-3 претендентов с теми же коэффициентами, что и у «Арсенала», вошла «Барселона».

В топ-5 фаворитов также попали «Бавария» (7.50) и мадридский «Реал» (8.00). За 9.00 букмекеры котируют «Манчестер Сити», который впервые за 11 лет сыграет в турнире не под руководством Пепа Гвардиолы — испанца этим летом сменил Энцо Мареска. Восьмёрку сильнейших, по оценке букмекеров, замкнули ещё два английских клуба — «Ливерпуль» (13.00) и вернувшийся в главный еврокубок «МЮ» (17.00).

За 30.00 в PARI можно поставить на итоговый успех обновившегося летом миланского «Интера», за 35.00 — на «Атлетико», «Астон Виллу» и «Наполи». Шансы «Галатасарая», за который сыграет россиянин Алексей Батраков, взять трофей оценивают коэффициентом 150.00.

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