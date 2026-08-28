15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы ЦСКА победить «Акрон» в РПЛ

Стали известны шансы ЦСКА победить «Акрон» в РПЛ
Комментарии

28 августа состоится матч 6-го тура РПЛ «Акрон» — ЦСКА. Игра пройдёт в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Материалы по теме
«Акрон» — ЦСКА. Армейцы вернут должок
«Акрон» — ЦСКА. Армейцы вернут должок

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 4.15, в то время как победа ЦСКА оценивается коэффициентом 1.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.590. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Материалы по теме
«Бавария» — «Штутгарт». Без разведки
«Бавария» — «Штутгарт». Без разведки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android