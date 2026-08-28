Названы шансы Сафонова не пропустить от «Лилля»

28 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена» в Вильнёв-д’Аске. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.62. Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 5.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Если «Лилль» не забьёт, сыграет коэффициент 2.80 (36%).