«Акрон» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: тотал ЦСКА два-три гола за 2.00.

«6-й тур Российской Премьер-Лиги стартует матчем в Самаре: «Акрон» будет принимать ЦСКА. У армейцев хорошие новости чередуются с не самыми позитивными. Безусловно, травмы Мойзеса и Баринова оставляют не самый приятный след. Но команда движется дальше, и теперь уже без этих игроков ЦСКА, поймав кураж и хороший тонус, хорошую игру в матче с «Локомотивом», постарается этот успех развить. Тем более ЦСКА играет против одной из худших команд в российском чемпионате на данный момент, особенно что касается игры в обороне. 13 пропущенных мячей — это очень много для «Акрона». И пока света в конце туннеля для Срджана Благоевича и его команды не видно.

Да, «Акрон» обыграл ЦСКА в кубковом матче. Но чтобы два раза подряд «Акрон» удачно сыграл против армейцев, честно говоря, мне не особо верится. Думаю, больше трёх ЦСКА вряд ли забьёт, учитывая, что играет на выезде, а одного мяча может не хватить для победы, потому что у «Акрона» в целом атака тоже смотрится неплохо. Не закладываюсь на то, что тольяттинцы забьют. Но мне кажется, два своих ЦСКА забить в ворота «Акрона» должен.

Мой прогноз — «индивидуальный тотал ЦСКА два-три гола в матче» за коэффициент «двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».