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«Акрон» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Самаре

«Акрон» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Самаре
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 1.5 за 1.85.

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28 августа 2026, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 13'     1:1 Роча – 23'     2:1 Беншимол – 66'     2:2 Кармо – 77'    

«Стартовый матч очередного тура РПЛ. У армейцев закончилась внушительная домашняя серия, но, как мне кажется, «Акрон» тот соперник, в матче с которым можно продлить свою удачную серию. И надо пользоваться моментом, когда календарь вот такой, пожалуй, самый лёгкий за последние годы, действительно позволяющий набрать хороший очковый гандикап. А дальше уже осень можно проводить, исходя из турнирной ситуации.

«Акрон» в этом сезоне слаб. На мой взгляд, очень сильно команда потеряла от того, что не играет за неё больше Дзюба. Дело даже не в том, какой Дзюба футболист, а всё-таки для «Акрона» это была фигура, которая мобилизовала, во-первых, раздевалку, во-вторых, всё-таки это лидер для такого коллектива, как к нему ни относись.

Думаю, что у ЦСКА хорошие шансы победить, даже несмотря на те проблемы с составом, травмы, о которых мы знаем. При этом я понимаю, что с форой здесь играть очень опасно. Чистая победа за 1.67? В принципе, можно, но как бы чуть маловато. Поэтому «победа ЦСКА и тотал больше 1.5». Мы знаем, что армейцы всегда способны «привезти» гол в свои ворота, а значит, они, наверное, понимают, что забивать надо минимум дважды», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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