«Акрон» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.70.

«Акрон» на прошлой неделе уже играл против армейцев, но в столице в рамках группового этапа Кубка России. Получилось отлично, хотя и не без проблем. Ещё до 10-й минуты Аревало открыл счёт, отправив мяч в ворота хозяев. Дальше они остались в меньшинстве, но после просмотра VAR удаление Хетага Хосонова отменили. Сохранить численный состав в полном комплекте «Акрону» всё же не удалось, на 57-й минуте автор гола Аревало получил прямую красную карточку. Армейцы давили и даже смогли забить, но вновь вмешался VAR — и гол Кисляка отменил. «Акрон» в итоге набрал три очка и после двух туров даже опережает армейцев в таблице.

В чемпионате страны дела у команды из Тольятти идут намного хуже, позади уже пять матчей, а в активе лишь два очка, меньше нет ни у кого. А вот армейцы в РПЛ идут неплохо. Да, были домашняя ничья 1:1 с «Крыльями Советов» и нули туром позже с «Ростовом». Но в остальном столичная команда побеждает и занимает единолично третью строчку в турнирной таблице.

Я не просто так вам напомнил о кубковом матче. Он, как мне кажется, лишь временно отправил армейцев за пределы первой двойки в квартете. Уверен, по итогам группового этапа команда Игдисамова всё равно выйдет в плей-офф верхней сетки. А вот в РПЛ дела у неё идут неплохо, заодно футболисты из Москвы могут взять реванш за неудачу на прошлой неделе. Поэтому ожидаю, что гости здесь одержат победу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».