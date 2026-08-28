«Автомобилист» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Артура Хайруллина на матч в Москве

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Автомобилист» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.70.

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 28 августа 2026, пятница. 12:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» после двух поражений от СКА в Санкт-Петербурге обыграл дома «Трактор» в овертайме и завершит предсезонную подготовку на Кубке мэра Москвы. В стартовом матче турнира екатеринбуржцы сыграют с «Шанхаем», который за лето изменился почти до неузнаваемости. «Автомобилист» в межсезонье заметно усилился, но одна проблема внутри команды остаётся — непонятно, что делать с Даниэлем Спронгом. Нидерландский нападающий владеет невероятным мастерством, но при этом не находит взаимопонимания в коллективе. Появлялись слухи о его скором уходе и подписании Никиты Гусева, но пока Спронг в команде и готовится к сезону.

«Драконы» почти полностью обновили состав, но уже по ходу предсезонной подготовки лишились одного из лидеров — на тренировке получил травму и выбыл на длительный срок чешский нападающий Мартин Фрк. Вместе с соотечественником Дмитрием Яшкиным и канадцем Ником Петаном он должен был стать одним из лидеров нападения команды, но теперь ему придётся искать замену. Добавить мастерства должен защитник Кэйлен Эддисон, который только недавно подписал контракт с «Шанхаем». За ним охотились многие клубы лиги, но именно «драконы» заполучили игрока, который мог оказаться в составе топов.

«Драконы» на предсезонке играют результативно, этого стоит ждать и от команды Алексея Кудашова. Ставлю на то, что суммарно соперники забросят как минимум шесть шайб», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».