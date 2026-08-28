«Динамо» М — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка мэра Москвы

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Динамо» М — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.85.

«Первый день Кубка Мэра остался позади: минское «Динамо» обыграло «Ак Барс», а ЦСКА не оставил шансов «Спартаку».

«Торпедо» накануне прибыло в Москву на автобусах и начнёт турнир игрой с московским «Динамо». Причём команды уже встречались этим летом — 14 августа в Нижегородской области бело-голубые уверенно победили 5:2.

Но именно поэтому мне сейчас интересно посмотреть на ответ «Торпедо». Для меня это очень любопытная команда: много нападающих, по сути четыре полновесные тройки, хороший вратарь Денис Костин, плюс постепенно нижегородцы должны выходить из-под нагрузок. Да, «Динамо» смотрится фаворитом, и букмекеры дают на бело-голубых более низкий коэффициент. Но мне кажется, разница между командами не настолько большая, как показывает линия.

Жду, что «Динамо» попробует сыграть первым номером, но «Торпедо» уже понимает, с чем может столкнуться, и должно помнить то поражение 2:5. На Кубке Мэра это первый матч для обеих команд, поэтому риск есть, однако с учётом моей августовской статистики можно позволить себе чуть смелее зайти в нижегородцев. Победу брать не буду, но вариант, что «Торпедо» не проиграет в основное время, выглядит рабочим», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».