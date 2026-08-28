«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.70.

«Кристал Пэлас» в 1-м туре проиграл, а «Манчестер Сити» начал чемпионат с победы. Для «Сити» задача всегда одна — бороться за чемпионство. Но надо понимать, что они играют на выезде, а «Кристал Пэлас» после поражения в 1-м туре дома точно будет стараться зацепиться за результат. Может быть, не сразу играть на победу, но хотя бы очко они будут пытаться взять.

Конечно, рассчитывать на победу против «Манчестер Сити» «Кристал Пэласу» очень тяжело. Но это английский футбол, первые туры, все физически хорошо готовы, эмоции большие, поэтому простого матча для гостей я не жду. Здесь сыграют роль и физическая готовность, и мастерство футболистов. Если сравнивать составы по линиям, «Сити», конечно, превосходит соперника.

Думаю, игра в любом случае будет строиться под контролем «Ман Сити». Они будут держать мяч, создавать моменты и заставлять «Кристал Пэлас» много обороняться. Хозяева сыграют вторым номером и будут ждать свои шансы на стандартах или быстрых выходах. Бежать большими силами в атаку против «Сити» — это почти преступление, потому что их сразу могут наказать.

Вопрос только в том, как «Сити» распорядится своими моментами. Там есть Холанд, есть футболисты, которые могут решить эпизод, поэтому моменты они точно найдут. «Кристал Пэлас» будет цепляться, но класс гостей должен сказаться. Думаю, «Манчестер Сити» возьмёт мяч под контроль, реализует свои шансы и доведёт матч до победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».