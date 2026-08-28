«Бавария» — «Штутгарт»: прогноз Анатолия Катрича на матч 1-го тура Бундеслиги

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Бавария» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.45.

«Мюнхенцы подходят к первому туру Бундеслиги в отличном настроении и уже с трофеем. Суперкубок с дортмундской «Боруссией» выиграли уверенно (2:1 на чужом поле), при этом имея подавляющее преимущество по ударам и ожидаемым голам. Компани сумел перестроить игру даже без Мусиалы, а новичок Браун закрыл позицию «десятки».

Домашняя статистика говорит сама за себя: в шести из семи последних игр чемпионата на «Альянц Арене» команда побеждала, причём в пяти случаях с разницей минимум в два мяча. «Штутгарт» тоже стартовал ярко, разгромив «Ганзу» в Кубке. Но в гостях у «Баварии» они проиграли четыре последних матча, причём в трех случаях крупно. Хозяева слишком мощны дома, «Бавария» победит, голов будет много», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».