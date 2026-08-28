«Лилль» — «ПСЖ»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Лилль» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.78.

«Лилль» по итогам прошлого сезона стал участником группового этапа Лиги чемпионов и после жеребьёвки получил неплохой список соперников. Французам вполне по силам выйти в плей-офф, но это пока нескоро, а вот Лига 1 уже стартовала. В 1-м туре «Лилль» играл на выезде с «Анже». Первый тайм прошёл для гостей неплохо, они забили дважды и ушли на перерыв с этим преимуществом. Второй тайм уже прошёл под диктовку хозяев, они должны были отыгрываться, но поразить ворота «Лилля» так и не смогли, команда младшего Анчелотти начала сезон с победы.

«ПСЖ» к этой встрече подошёл, проведя уже три матча в сезоне, но далеко не всё сложились здорово. Первая официальная игра была за Суперкубок Европы, там французы обыграли «Астон Виллу» и второй год подряд стали обладателем этого трофея. Дальше парижан ждал Суперкубок Франции, и, несмотря на колоссальное преимущество и численное большинство почти час, гол Флорьяна Товена принёс успех «Лансу». На прошлой неделе «ПСЖ» уже стартовал и в Лиге 1. «Ренн» ещё до перерыва забил дважды, но в концовке новичок Ферран Торрес своим дублем позволил команде уйти от поражения, хотя ничья — тоже не совсем хороший старт.

На старте сезона у команды Луиса Энрике тяжелейший календарь и четвёртый матч подряд с соперником с претензией на топ. «Лилль», кстати, последний чемпион Франции, если не учитывать парижан. С тех пор «ПСЖ» уже забрал пять титулов. «Лилль» дома неплох, но поверить в третий матч подряд, в котором команда из столицы не заберёт победу, сложно. Поэтому жду, что гости заберут три очка в данном матче», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».