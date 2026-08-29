15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы Батракова забить в первом матче за «Галатасарай»

Названы шансы Батракова забить в первом матче за «Галатасарай»
Комментарии

29 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Гёзтепе». Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Материалы по теме
«Галатасарай» — «Гёзтепе». Идеальный дебют для Батракова
«Галатасарай» — «Гёзтепе». Идеальный дебют для Батракова

В игре ожидается дебют российского полузащитника Алексея Батракова.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.41. Победа «Гёзтепе» оценивается коэффициентом 6.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

На гол Батракова дают 4.20 (около 22% вероятности).

Материалы по теме
«Севилья» — «Атлетико». Задачка для Диего Симеоне
«Севилья» — «Атлетико». Задачка для Диего Симеоне
Комментарии
Новости. Ставки