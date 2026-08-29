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Стали известны шансы «Факела» отобрать очки у «Зенита»

Стали известны шансы «Факела» отобрать очки у «Зенита»
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29 августа состоится матч 6-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит». Игра пройдёт в Воронеже на стадионе «Факел». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 9.60. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 1.35. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18. Заключить пари на победу «Зенита» всухую предлагает за 2.10.

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