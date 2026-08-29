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Букмекеры оценили шансы «Краснодара» выиграть шестой матч РПЛ подряд

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» выиграть шестой матч РПЛ подряд
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29 августа состоится матч 6-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов». Игра пройдёт в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. «Быки» одержали пять побед в пяти турах.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 5.85. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

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