Букмекеры оценили шансы «Краснодара» выиграть шестой матч РПЛ подряд

29 августа состоится матч 6-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов». Игра пройдёт в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. «Быки» одержали пять побед в пяти турах.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 5.85. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.