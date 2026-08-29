«Факел» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Факел» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 2.01.

«Санкт-петербургский «Зенит», потерпевший два поражения в пяти турах, отправляется в гости к одному из аутсайдеров, к «Факелу», у которого очень большие проблемы с атакой. На данный момент «Факел» забил меньше всех, но подписали защитника Клейтона. В атаку пока никого не подписали, однако собираются арендовать Кокшарова у «Краснодара». Он точно должен помочь воронежцам.

«Факел» играет дома, при своих болельщиках, но играет с командой, которая сейчас очень злая, очень настроенная, потому что у неё аж два поражения в пяти матчах. Уступили по делу в принципиальном матче «Спартаку». У этого «Зенита» прямо всё не по плану идет. Тут еще и травма Вендела, удаление Глушенкова, тут ещё и искусственный газон. Но на искусственном уже играл «Зенит» в матче с «Оренбургом», там выиграл достаточно убедительно, хотя всё могло сложиться несколько иначе, если бы Паласиос попал не в перекладину, а в ворота. Но, конечно, здесь «Зенит» — явный фаворит. И сейчас не время разбрасывать камни, не время разбрасываться очками, «Зениту» нужна победа, какая-никакая, кривая, косая, но обязательно необходимо выиграть в матче с одним из аутсайдеров.

Мой прогноз — «Зенит» выиграет и тотал меньше 3,5 за 2,01», — приводит слова Генича «РБ Спорт».