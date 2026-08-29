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«Факел» — «Зенит»: прогноз Виктора Логинова на матч РПЛ в Воронеже

«Факел» — «Зенит»: прогноз Виктора Логинова на матч РПЛ в Воронеже
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Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Факел» — «Зенит».

Ставка: обе забьют — нет за 1.76.

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29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Перерыв
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Факел» забил только в одном из пяти последних матчей, у команды большие проблемы с реализацией. Воронежцы не смогли отличиться ни с «Динамо» и ЦСКА, ни с менее именитыми и сильными «Ахматом» и «Оренбургом». «Зенит» будет озлоблен после поражения в дерби от «Спартака». В пользу петербуржцев говорит и то, что в последних двух матчах с «Факелом» они побеждали всухую.

Подопечные Семака за пять туров поразили ворота соперников 12 раз, при этом сами пропустили лишь четыре — то есть в среднем петербуржцы пропускают меньше гола за игру. «Факел» же отличился всего трижды за пять туров, меньше них в РПЛ не забил никто. Жду в этом матче много обороны от «Факела» и доминацию «Зенита» как по проценту владения мячом, так и по моментам. Не исключаю, что всё может закончиться без забитых мячей», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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