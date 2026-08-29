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«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на матч 6-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на матч 6-го тура РПЛ
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: тотал «Краснодара» больше 1.5 за 1.77.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Так называемое южное дерби. Честно скажу, не верю, что «Краснодар» прервёт свою замечательную серию именно сейчас. «Ростов» — дерзкая команда, но всё-таки достаточно много потеряно с точки зрения исполнителей. И совсем-совсем непросто им будет, тем более «Краснодар» после ухода Сперцяна и в отсутствие Кордобы, пока колумбиец не выходил на поле, стал командой более циничной.

Может быть, это не очень нравится Сергею Галицкому, зато это более перспективно с точки зрения борьбы за титул. А сейчас, с учётом сложившейся таблицы, конечно, у «Краснодара» все мысли именно о чемпионстве, ведь они выдали лучший старт в клубной истории. И, в общем-то, можно краснодарцам продолжать, у них есть всё, чтобы выиграть этот матч.

Поставлю на индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча. Коэффициент — 1.77. Учитывая, как «Краснодар» обычно играет вперёд и то, что у «Ростова» явно есть проблемы с обороной, судя по выезду в Грозный, честно говоря, думал, коэффициенты будут ниже на такую ставку. Но раз 1.77 дают, значит, надо брать. Хорошая ставка. Мне нравится», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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