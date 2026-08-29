«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 2.01.

«Лидер чемпионата футбольный клуб «Краснодар» идёт без пробоин, без проблем, хотя проблемы есть другого плана — кадровые. Травма Кривцова пока ещё не сыграла свою роль, но, возможно, ещё сыграет. Зато вернулся Кордоба. И, конечно, характер, ДНК «Краснодара» впечатляют. Не самые хорошие по качеству и содержанию игры «Краснодар» всё равно воплощает в забитые мячи и победы. А там уже неважно, кто забьёт: будет это Кордоба, кто-то из группы полузащитников или защитник, как Жубал в последнем матче с Махачкалой.

«Краснодар» играет дома против «Ростова». Это такое южное дерби, южное противостояние. Последние два сезона «Ростов» в Краснодаре забивал. В последнем матче у него случилось поражение от «Ахмата» в чемпионате. Я бы не сказал, что «Ростов» играл плохо, «Ростов» играл как обычно, он был верен себе — много борьбы, много хороших, интересных подходов, но где-то Ульянов «Ахмат» подтащил. Удастся ли это сделать масштабно Агкацеву, посмотрим. Думаю, моменты свои у «Ростова» обязательно будут. Вопрос реализации. Вернулся у ростовчан Голенков, в неплохой форме находится Сулейманов, забивший уже два мяча. Поэтому заложиться на вариант «обе забьют», мне кажется, можно.

Мой прогноз — «обе забьют», интересный вариант на эту встречу, тем более дают за это очень неплохой коэффициент 2.01», — приводит слова Генича «РБ Спорт».