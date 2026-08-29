15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 2.01.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лидер чемпионата футбольный клуб «Краснодар» идёт без пробоин, без проблем, хотя проблемы есть другого плана — кадровые. Травма Кривцова пока ещё не сыграла свою роль, но, возможно, ещё сыграет. Зато вернулся Кордоба. И, конечно, характер, ДНК «Краснодара» впечатляют. Не самые хорошие по качеству и содержанию игры «Краснодар» всё равно воплощает в забитые мячи и победы. А там уже неважно, кто забьёт: будет это Кордоба, кто-то из группы полузащитников или защитник, как Жубал в последнем матче с Махачкалой.

«Краснодар» играет дома против «Ростова». Это такое южное дерби, южное противостояние. Последние два сезона «Ростов» в Краснодаре забивал. В последнем матче у него случилось поражение от «Ахмата» в чемпионате. Я бы не сказал, что «Ростов» играл плохо, «Ростов» играл как обычно, он был верен себе — много борьбы, много хороших, интересных подходов, но где-то Ульянов «Ахмат» подтащил. Удастся ли это сделать масштабно Агкацеву, посмотрим. Думаю, моменты свои у «Ростова» обязательно будут. Вопрос реализации. Вернулся у ростовчан Голенков, в неплохой форме находится Сулейманов, забивший уже два мяча. Поэтому заложиться на вариант «обе забьют», мне кажется, можно.

Мой прогноз — «обе забьют», интересный вариант на эту встречу, тем более дают за это очень неплохой коэффициент 2.01», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Краснодар» — «Ростов». Южное дерби уйдёт лидеру РПЛ
«Краснодар» — «Ростов». Южное дерби уйдёт лидеру РПЛ