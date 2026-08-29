«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: тотал ударов «Ростова» больше 9.5 за 1.65.

«Краснодар» впервые в истории стартовал с пяти побед подряд, и теперь впереди «Ростов». Соперник непростой. Да, ростовчане неудачно начали сезон, но если брать, например, крупное поражение от «Ахмата», там не было такого преимущества грозненцев, чтобы счёт обязательно уходил в разницу плюс три. «Ростов» играл хуже, «Ахмат» имел перевес, но это тот случай, когда счёт не совсем по игре. При этом ростовчане достаточно агрессивно провели концовку, создали несколько хороших моментов и могли забить ещё один или даже два мяча.

Вообще «Ростов» — одна из лучших команд этого чемпионата по ударам и ударам в створ. В среднем команда бьёт больше 16 раз за матч. Против «Ахмата» был очень ударный матч, против «Родины» — вообще 24 удара по воротам. И если смотреть на соперников «Краснодара», то только две команды в первых пяти турах не дотянули до отметки в 10 ударов. Это были «Ахмат», у которого было девять ударов, и «Рубин», который полтора тайма провел в меньшинстве. То есть «Краснодар» даже при победах позволяет соперникам подходить к своим воротам.

У «Краснодара» есть кадровые потери. В первую очередь это Никита Кривцов, и его отсутствие — серьёзная проблема. Но при этом возвращается Джон Кордоба. Он уже вышел на поле в игре с махачкалинским «Динамо», и в концовке было видно, как сильно «Краснодар» прибавил с его появлением. Да, Кордоба пока не в оптимальной форме, но даже сейчас понятно, сколько он может дать атаке. Думаю, против «Ростова» он сыграет больше, чем в Махачкале, и постепенно будет обретать тонус.

При этом я жду, что «Краснодар» позволит «Ростову» атаковать. У ростовчан активен Сулейманов, форму набирает Голенков, рослые центральные защитники регулярно подключаются на стандарты, а из средней линии бьют Кучаев, Миронов и Комаров. Есть кому создавать угрозу воротам «Краснодара». Тем более «быки» сами играют и дают играть сопернику. Поэтому здесь интересно смотреть в сторону ударов «Ростова». По минимуму я бы рассматривал индивидуальный тотал «Ростова» больше 9.5 ударов по воротам», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».