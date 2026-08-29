«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз Романа Павлюченко на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.19.

«Мне кажется, «Динамо» может воспользоваться состоянием «Локомотива». Да, «Локомотив» играет дома, но команда сейчас в разобранном состоянии. Ушли важные футболисты, на которых держалась игра, поэтому в команде есть дисбаланс. Когда меняется костяк, а чемпионат уже идёт, это всегда сказывается и на игре, и на результате.

У «Динамо» психологическое состояние сейчас чуть лучше. В последней игре они уверенно обыграли «Родину», Тюкавин забил два мяча, и видно, что команда от матча к матчу начинает набирать форму. Для «Динамо» это очень важно, потому что впереди тяжёлый выезд, а такие победы дают уверенность.

При этом списывать «Локомотив» нельзя. Смотрел их игру с ЦСКА: да, они проиграли, но бились, забили два мяча и могли сравнять. Это всё равно «Локомотив», тем более дома. Думаю, они свой гол найдут, потому что в атаке у команды моменты появляются. Но по общему состоянию «Динамо» сейчас выглядит цельнее и увереннее.

Я бы в этом матче отдал предпочтение «Динамо». «Локомотив» пока ищет себя, а гости могут этим воспользоваться. Тюкавин сейчас становится главным оружием в атаке, набирает форму, забивает, и, думаю, может ворваться в гонку бомбардиров. В любом случае, мне кажется, «Динамо» забьёт на один мяч больше и доведёт матч до победы здесь», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».