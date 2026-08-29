«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.78.

«Локомотив» на данный момент — это команда-провал начала чемпионата. Не сказать, что они совсем неважно играют: отрезки есть, моменты и движение есть. Но главное — нет результата. А когда нет результата, всё остальное уходит на второй план, потому что таблица давит и вопросов становится больше.

Похожая ситуация у «Динамо» была в прошлом чемпионате. Тогда тоже казалось, что всё сыпется, но потом команда выправилась, потому что состав там хороший. И сейчас «Динамо» тоже должно подниматься. По футболистам у них есть качество, есть люди, которые могут решать эпизоды, поэтому долго в таком состоянии они не должны оставаться.

То же самое можно сказать и про «Локомотив». Да, ушёл Батраков, кто-то травму получил, где-то есть проблемы, но состав для нашего чемпионата всё равно хороший. Батраков последние сезон-полтора был лидером, бомбардиром и человеком, который многое тащил на себе. Теперь надо понять, как команда будет жить без него.

Может быть, внутри есть какие-то конфликтные ситуации. При таких результатах они почти всегда появляются. Но предыдущую игру «Локомотив» провёл неплохо, совсем развалившейся командой он не выглядит. Поэтому думаю, здесь, скорее всего, будет ничья — где-то 1:1 или 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».