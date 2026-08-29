«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру 6-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: ТБ 3 за 2.00.

«Сегодня поговорим о московском дерби: «Локомотив» против московского «Динамо» в ближайшем 6-м туре Российской Премьер-лиги.

Понятно, что обе команды сейчас хромают. «Локомотив» хромает сильнее, а динамовцы — чуть меньше. При этом у «Динамо» уже есть две победы, добытые разными путями и с одинаковым счётом. С Махачкалой где-то повезло, а «Родину» динамовцы действительно переиграли. В последних трёх матчах команда Сандро Шварца оставляет приятное впечатление. И с «Зенитом» мяч контролировали неплохо, хотя не хватало конкретики и остроты. И с «Краснодаром» в Кубке динамовцы смотрелись достаточно убедительно. Волевую победу одержали и в матче с «Родиной», забили три мяча, могли забить ещё больше. Ярослав Гладышев, признанный лучшим игроком матча, мог бы быть чуть более продуктивным. Но самое главное — начал забивать Тюкавин. И болельщики «Динамо» немного выдыхают. Кажется, что с каждым матчем «Динамо» всё-таки прибавляет.

Чего нельзя сказать про «Локомотив». Проблема «Локомотива» и так у всех на поверхности. Батраков уехал. Казалось, что именно на этой неделе перед дерби с «Динамо» должны быть какие-то активности, новые приобретения, новые игроки. Но этого не видно: неделя пустая, никого не подписали, ни с кем не договорились. «Локомотив» выйдет тем же составом, которым играл в матче против ЦСКА в прошлом туре. Очень много мог пропустить и Митрюшкин: хоть и пропустил три мяча, но всё равно был признан лучшим. Главная проблема «Локомотива» — не оборона, не Митрюшкин и даже не атака, потому что моментов команда создала предостаточно. Проблема в середине поля. Бабкиным одним сыт не будешь, он один ситуацию не исправит. Еремеев пока ещё сыроват, Коваленко совсем не готов. Кому играть в середине — это главный вопрос для Михаила Галактионова и московского «Локомотива».

Но «Локомотив» играет дома, он предельно мотивирован и, думаю, будет сконцентрирован на результате и дисциплине. Когда отступать некуда, когда уже пять матчей подряд без побед, если не вспоминать Кубок, в таких ситуациях характер и стержень клуба про