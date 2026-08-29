«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на встречу чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: победа «Локомотива» по фолам с форой (-2.5) за 1.80.

«Очередное московское дерби, очередная игра испытания для «Локомотива», который, по сути, на ходу строит совершенно новую команду. Мне кажется, что «Динамо» не тот соперник, в игре с которым «Локомотив» сможет преодолеть свой кризис. Команда Галактионова, как мы видели в матче с ЦСКА, шевелится и неприятности создать может, но, конечно, стройности и организации очень сильно не хватает «Локомотиву». Полагаю, не меньше месяца уйдёт на то, чтобы как-то склеить единый коллектив из тех футболистов, которые сейчас в распоряжении у Михаила Галактионова.

У «Динамо», конечно, посильнее атака, посильнее исполнители, плюс там бразильцы впереди. Я полагаю, что «Динамо» будет владеть этой игрой. Более того, они должны сделать выводы из тех ошибок, которые допустил ЦСКА в матче против «Локомотива». Динамовцы обязаны не повторять тех же ошибок.

Считаю самой привлекательной ставкой в этой матче — на фолы, учитывая технику игроков «Динамо» и то, что, скорее всего, гости будут больше атаковать. Мой прогноз — «победа «Локомотива» по количеству фолов с форой (-2.5)» с коэффициентом 1.8. Достаточно интересный вариант», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».