«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Михаила Моссаковского на игру РПЛ в Грозном

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.65.

«В прошлом туре «Крылья» одержали историческую выездную победу — первую за долгое время. Но казус в том, что, победив на выезде, самарцы фактически выиграли дома. Формально матч был гостевым, потому что соперником был «Акрон», но игра проходила на «Солидарность Самара Арене». А вот против «Ахмата» будет уже полноценный выезд — тяжёлый, в Грозный.

В прошлом туре и «Крылья», и «Ахмат» одержали важнейшие победы. До этого обе команды шли среди самых малозабивающих в чемпионате, у них были проблемы с реализацией, но затем всё сложилось сверхудачно. «Ахмат» крупно обыграл «Ростов» — 4:1, «Крылья» победили «Акрон» — 3:0. Для обеих команд это были очень важные результаты с точки зрения психологии: такие матчи дают уверенность, которой на старте сезона явно не хватало.

Но в предстоящей игре преимущество, на мой взгляд, будет у «Ахмата». Грозненцы играют дома, и именно они перед этим матчем выглядят фаворитами. Плюс вернулся Эгаш Касинтура, и даже сам факт его возвращения добавляет атаке «Ахмата» вариативности и скорости. Видно, что команда Станислава Черчесова постепенно приходит в себя, а домашний матч после крупной победы над «Ростовом» — хорошая возможность развить этот импульс.

«Крыльям» будет тяжело. Да, победа над «Акроном» важна, но это всё равно была игра в Самаре, в привычных условиях. В Грозном сценарий будет другим. Думаю, «Ахмат» этот матч не проиграет, а сама игра должна принести голы. У грозненцев хорошо работают стандарты, атака после прошлого тура должна почувствовать кураж, да и «Крылья» после 3:0 тоже не будут выходить совсем закрытыми. Поэтому здесь логично сочетать то, что «Ахмат» не проиграет, с небольшим тоталом — вариант «Ахмат» не проиграет и тотал больше 1.5 выглядит хорошей комбинированной ставкой», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».