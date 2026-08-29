«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.95.

«Грозненский «Ахмат», одержавший первую победу в предыдущем туре над «Ростовом», примет самарские «Крылья». «Ахмат» сейчас воодушевлён, он третий матч подряд сыграет дома. Это, безусловно, подспорье для Станислава Саламовича Черчесова и его команды. Уже победили «Факел» в Кубке, была убедительная по счёту победа над «Ростовом» в чемпионате. Это всё добавляет позитивные, положительные эмоции «Ахмату».

«Крылья» идут вровень с «Ахматом» по набранным очкам. Они тоже наконец-то свою первую победу в чемпионате одержали, обыграв в дерби «Акрон». Но по игре самарцы оставляют чуть больше вопросов, как мне кажется, чем «Ахмат».

Группа атаки у «Ахмата» смотрится куда предпочтительнее. Плюс свой домашний стадион, свои трибуны. Для меня «Ахмат» здесь однозначно явный фаворит, учитывая, что и Мелкадзе забивает, и Лечи забивает, и Самородов пока ещё в «Ахмате», и он в полном порядке. Есть ещё и Касинтура, про него тоже ни в коем случае забывать не стоит. Крайние защитники Богосавац с Адамовым очень активно играют.

«Ахмат» — фаворит. Если он это подтвердит качеством игры, победа от него никуда не уйдёт. Мой прогноз — «победа «Ахмата» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».