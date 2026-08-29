«Боруссия» Д — «Гамбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Гамбург».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.85.

«Cтартовый домашний матч для Дортмунда. 11 побед подряд в таких играх у «Боруссии», когда они начинают дома. Думаю, команда уже пережила поражение в Суперкубке от «Баварии», тем более назвать его каким-то ужасно обидным язык не поворачивается. Первый тайм проиграли вчистую, во втором уже были лучше. И самое главное, на мой взгляд, команда показала, что развитие идет прямо по ходу матчей, потому что очень много новичков. А «Бавария» просто страшная сейчас, что и показал первый матч в Бундеслиге против очень неплохого «Штутгарта».

Два молодых грека в составе «Боруссии» неплохо себя проявили. Полагаю, вот здесь мы уже увидим настоящую «Боруссию». Всё-таки Суперкубок — это матч выставочный, особенно в Германии, не чемпионат.

Что касается «Гамбурга», его главная задача на прошлый сезон была удержаться в Бундеслиге. Они это сделали. Теперь, наверное, задача построить такой фундамент, на котором можно будет строить что-то большее. Но прямо сейчас у команды явные проблемы в обороне.

Думаю, у «Боруссии» не должно возникнуть каких-либо сложностей с тем, чтобы этот матч выиграть. Полагаю, что это будет сделано не в один мяч. Судя по трансферам, игре, эта «Боруссия» будет даже чуть более атакующей, чем её предыдущая версия, где были футболисты, которые замедляли иногда игру, например, Юлиан Брандт, который теперь уехал в Нидерланды.

Немножко даже меня удивляют коэффициенты на «Боруссию». Выбираю победу Дортмунда с форой (-1.5) и коэффициентом 1.85. По-моему, это просто великолепно смотрится. Отличная ставка», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».