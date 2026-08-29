«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: ставка Игоря Семшова на матч АПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.59.

«Команды открывают 2-й тур английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2) на его поле. А «Ноттингем Форест» в стартовом туре уступил «Лидсу» (0:1). Интересно, что через три дня эти команды встретились вновь между собой в матче второго раунда Кубка английской лиги. И вновь «Лидс» был сильнее, но на этот раз победа получилась более уверенной (2:0).

«Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» между собой играют с переменным успехом, в девяти последних встречах из 10 кто-то всегда побеждал. Лишь однажды команды сыграли вничью. Случилось это в начале 2025 года (14 января), на поле «Ноттингема» (1:1). После той ничьей в сезоне-2025/2026 команды обменялись гостевыми победами. Стоит отметить ещё один немаловажный момент. Два последних матча на поле «Ливерпуля» футболисты «Ноттингема» сумели выиграть, причём они не позволили сопернику отличиться ни разу за 180 минут игрового времени.

Букмекеры считают, что предстоящая встреча будет результативной. Я бы не делал таких выводов сейчас. Мало того, считаю, что нас ждёт «низовой» матч — типа 1:0 или 2:0. Думаю, «Ливерпуль» на этот раз победит и возьмёт реванш за две подряд домашние неудачи», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».