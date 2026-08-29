«Факел» — «Зенит»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ
Поделиться
29 августа состоится матч 6-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом». Игра пройдёт в Воронеже на стадионе «Факел». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'
Удаления: нет / Дивеев – 85'
Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 9.60. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 1.35. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.
При этом аналитики уверены в высокой результативности встречи. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2026
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:45
-
07:43
-
06:43
- 30 августа 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:39
-
10:00
-
09:17
-
08:14
-
07:09
-
06:48
-
06:25
-
06:05
- 29 августа 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00