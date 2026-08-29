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«Факел» — «Зенит»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ

«Факел» — «Зенит»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ
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29 августа состоится матч 6-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом». Игра пройдёт в Воронеже на стадионе «Факел». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'    
Удаления: нет / Дивеев – 85'

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 9.60. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 1.35. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности встречи. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.

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