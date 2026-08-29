«Факел» — «Зенит»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ

29 августа состоится матч 6-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом». Игра пройдёт в Воронеже на стадионе «Факел». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 9.60. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 1.35. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности встречи. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.